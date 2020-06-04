عاجل.. حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية بجنوب السودان

الأربعاء 3 يونيو 2020 نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة جنوب السودان في بيان رسمي جملة وتفصيلا ما تم تداوله من أنباء حول حول منح مصر قطعة أرض لإنشاء قاعدة عسكرية في مقاطعة مايوت الحدودية بين جنوب السودان وإثيوبيا.

وكان موقع "South Sudan News Now SSNN" قد نشر خبر عن موافقة دولة جنوب السودان على إنشاء قاعدة عسكرية مصرية على أرضها، وهو موقع إخباري تم إطلاقه في ديسمبر 2018 ويُدار بواسطة عدد من المفكرين والصحفيين والمختصين بالمجالات العلمية داخل وخارج جنوب السودان. Advertisements

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