شاهد بالفيديو.. بعد أن تعرضت للردم بسبب حسين الجسمي.. الفنانة السودانية مونيكا: انتو السودانيين أصلكم (شنافين)

أطلت المطربة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت لجمهورها عبر فيديو مباشر بثته عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الأيام الماضية. وقدمت مونيكا بحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 للجمهور أغنية الفنان الإماراتي الشهير حسين الجسمي “والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك”. وعقب تقديمها للأغنية راجعت مونيكا تعليقات المتابعين وردود أفعالهم حول أدائها للأغنية الخليجية, وأعترفت المطربة بتلقيها تعليق من متابع قال فيه (خليك في الغناء السوداني). Advertisements ووفقاً لرصد محرر أخبار الخليج 365 فقد تقبلت مونيكا حديث المعلق بصدر رحب وقامت بالتعقيب على حديثه وهي تضحك (انتو أصلكم كدة, الشعب السوداني أصلكم شنافين ولو غنيت ليكم هندي لن يعجبكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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