(30) الف متر مكعب من الجازولين للموسم الزراعي الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد دكتور حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط ان الوزارة ضخت مايزيد عن (30) الف متر مكعب من الوقود خلال شهر واحد للموسم الزراعي الصيفي، وفصّل وكيل النفط بان الكميات التي سلمت الى الولايات بلغت ( 21338.068) مترمكعب في الفترة من بين الاول من مايو الى الـ(31) منه.

وقد بلغت حصص الولايات الزراعية كالآتي : القضارف (3615.897) متر مكعب ،جنوب كردفان (3262.491) متر مكعب اما ولاية النيل الازرق حصلت على (3109.182) متر مكعب، والنيل الابيض نالت (2917.449) متر مكعب ، ونالت ولاية سنار (2300.851) متر مكعب ، و تسلمت باقي الولايات حصتها مكتملة.

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وأكد الوكيل التزام الوزارة ، بضخ جازولين الزراعة والمشروعات الزراعية الى نهاية الموسم لمختلف فترات الموسم الزراعي.

وبلغت كميات الجازولين المخصصة للمشاريع القومية الزراعية (4180.440) مترمكعب، بلغ نصيب مشروع الجزيرة منها (3232.34) متر مكعب بينما نال مشروع الرهد (579.1) متر مكعب اما مشروع حلفا الجديدة بلغت كمياته من الجازولين (143) متر مكعب ومشروع السوكي (216) متور مكعب

واكد د. حامد سليمان حامد ان الولايات والمشروعات الزراعية تسلمت حصتها في وقت مبكر قبل بدء الموسم الزراعي الصيفي مشيرا الى ان ذلك انعكس في التحضيرات الجيدة لاكبر موسم زراعي بالسودان ، وذلك التزاما من الوزارة بتوجيهات مجلس الوزراء ووزير الطاقة والتعدين باعطاء الاولوية في توزيع الجازولين لقطاعات الكهرباء والزراعة ونقل السلع الاستراتيجية بما انعكس ذلك في أداء هذه القطاعات.