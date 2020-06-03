جهاز المغتربين: لم نتلق أي تحويلات رسمية من الخارج

الخليج 365 : نفى جهاز المغتربين وجود أي تحويلات رسمية للمغتربين خﻻل هذه الفترة.

وطالب نائب أمين الجهاز عبد الرحمن سيدا أحمد فى حديث لـ(السوداني )، الدولة بوضع السياسات اللازمة لاستقطاب التحويلات ودعم جهود المصارف المحلية للتواصل مع نظيراتها بالخارج ،خاصة بعد اشارة التصريحات الأمريكية باستثناء التحويلات المصرفية من الحظر.

وذهبت مصادر مصرفية تحدثت لـ( السوداني) لتوقف نشاط التحويلات بين السودان والخارج لمخاوف المصارف الخارجية من

التعامل مع السودان لتواجده ضمن قائمة الإرهاب.يشار إلى أن تحويلات المغتربين لم تتجاوز ال 180مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة. المادة السابقة إنتعاش نسبي في الحركة التجارية بسوق ام درمان المقالة القادمة الحظر يقلل مشتروات المشتقات النفطية بالعاصمة الخرطوم

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