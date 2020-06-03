مسؤول: بريطانيا تعتزم مساعدة قطر لإنجاح المونديال وتتحرك لـ”حل الخلاف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال جون ويلكس، السفير البريطاني في الدوحة، إن أبرز الملفات التي يركز عليها خلال الفترة المقبلة هي مساهمة بلاده في استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وأوضح ويلكس أن بلاده تريد مساعدة قطر لإنجاح إقامة المونديال، وبناء الشراكة مع قطر لتعزيز الأمن والازدهار للبلدين، بحسب صحيفة “الشرق” القطرية.

وقال السفير: “نشعر باطمئنان حول استعدادات قطر لكأس العالم في ظل الوباء حاليا، وسنواصل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتعزيز هذا التعاون”.

ولفت السفير إلى أن بريطانيا سوف تواصل بذل أقصى الجهود لخلق الأجواء لحل الخلافات مع إيران وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن الأزمة الخليجية، قال السفير البريطاني: “لا نريد لهذا التوتر أن يستمر، ونحن نشجع دوما الخطوات التي من شأنها بناء الثقة بين الأطراف بما يقود إلى تحقيق الانفراجة”.

وأوضح أن بلاده لديها علاقات متميزة مع دول الخليج كافة، لذلك تسعى للقيام بما أمكن لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد السفير البريطاني على أن بلاده تحترم الدور الذي تقوم به دولة الكويت كوسيط لحل الأزمة الخليجية وتدعم هذه الجهود لإيجاد حل لهذه الأزمة.