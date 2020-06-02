عاجل.. توضيح من طوارئ كورونا بالخرطوم بشأن تصاريح المرور

أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ جائحة كورونا بولاية الخرطوم ، أن تصاريح المرور الممنوحة سابقاً ستظل سارية.



وطبقاً لتوضيح صادر من إدارة الإعلام بالولاية، فإنه لم تصدر اية توجيهات بتسليم التصاريح، ونوهت إلى أن إبراز اي تصريح مزور سيعرض حامله للمساءلة القانونية.

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