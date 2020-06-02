بالتعاون مع وزارة الصحة وصدقات، MTN Sudan تنفذ مشروع تجريبي لنظام “التطبيب عن بعد بمركز جبرة للعزل”

وقعت MTN Sudan ووزارة الصحة بولاية الخرطوم ومنظمة صدقات الخيرية عقداً لتنفيذ مشروع “نظام التطبيب عن بعد”، في إطار دعم الشركة المتواصل للجهود الوطنية في مكافحة جائحة كورونا. وقع العقد المهندس عبدالله الفاضل فايت المدير العام المكلف لشركة MTN، الدكتور حمدان مصطفى حمدان المدير العام و الوزير المكلف بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، والأستاذ حسين علي عبداللطيف مدير المشروعات بمنظمة صدقات، والدكتور سامح عياش من مجلس التخصصات الطبية.

و يتيح النظام لإستشاري الحالات الحرجة و العناية المركزة إمكانية الإشراف و العناية بالمرضى عن بعد على تقديم الإستشارات و التوجيه للكوادر الطبية في المركز و ذلك من خلال أجهزة مراقبة عالية الدقة يتم تركيبها داخل المركز و ربطها شبكياً بمركز التحكم عن بعد. كما يمكن تعميم الفائدة بحيث يقوم فريق الإستشاريين نفسه بتقديم خدماته و الإشراف على المرضى عن بعد.

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و يهدف المشروع في الأساس إلى حماية الكوادر الطبية و التقليل من تعرضهم للإصابة بالفيروس كتجربة في مركز العزل الرئيسي بجبرة، و من ثم يمكن الإستناد على التجربة و تعميمها حيث يتم الإستفادة من الكوادر الطبية النادرة على أوسع نطاق و زيادة الحماية لها لتقديم خدماتها لعدد أكبر من المرضى في المستشفيات بالعاصمة و الأقاليم، على أمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب.

الأستاذة عابدة فضيل، مدير الإستدامة بالشركة، شددت على أن مجابهة الجائحة يتطلب مزيداً من الوعي والإدراك بخطورة الفايروس، والتقيُد بكافة الإرشادات الصادرة من الجهات الصحية، للحد من إنتشار الوباء.

و أشارت عابدة إلى ضرورة إغتنام الفرص التي تقدمها تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات و تقديم حلول مجربة عالمياً لكثير من المشاكل التي نواجهها في البلاد مؤمنة على الفوائد الكبيرة للمشروع، على سبيل المثال التخصصات الطبية النادرة و التي لا تغطي عدد المستشفيات و المرضى، قائلة: “لا شك أن حماية الكوادر الطبية لا سيما النادرة منها كاستشاري العناية المركزة و الحد من مخالطتهم للمرضى و بالتالي تقليل نسبة الإصابات بينهم، يعد عامل أساسي في نجاح جهود مكافحة الجائحة و حسب علمنا أن هنالك عدد من حالات الإصابة بينها لذلك لم نتردد في إعتماد هذا المشروع في إطار المسؤولية المجتمعية لشركة MTN و استناداً على كونها تقدم خدمات و حلول تكنلوجيا الاتصالات و المعلومات”.

أخبار الخليج 365 ( الخرطوم)