الثلاثاء 2 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 شهد محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، انتشار آليات وجنود الجيش، تمهيدا لإغلاق الطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض الاعتصام في ٣يونيو من العام الماضي.

وافادت تقارير إعلامية إن قوات الشرطة وجميع الوحدات العسكرية في كافة أرجاء البلاد تلقت أوامر برفع درجة الاستعداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| الجيش يشرع في إغلاق محيط القيادة.. إعرف الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.