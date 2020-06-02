عاجل.. قرار هام بشأن المركبات المخالفة لحظر التجوال

الثلاثاء 2 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أيدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ جائحة كورونا بولاية الخرطوم، قرار والي الولاية بزيادة الرسوم المقررة لحجز المركبات المخالفة لامر الطوارئ الخاص بالحظر الصحي.

وتراوحت رسوم المخالفات ما بين (١٥٢٧) الى (١٠٢٧) جنيه وذلك بناء على توصية دائرة مرور ولاية الخرطوم. وأجرت الغرفة في اجتماعها اليوم برئاسة دكتور ابوبكر محمد نور المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة، تقييما شاملا للاوضاع الصحية والخدمية والمعيشية عقب صدور قرار تمديد الحظر حتى الثامن والعشرين من يونيو الجارى.

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