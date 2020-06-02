إستمرار التغذية اليومية لصرافات الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد موظفو بنوك بالخرطوم (السوداني) اليوم ( الاحد ) استمرار تغذية الصرافات وانسياب السيولة بصورة جيدة

وقال موظف ببنك ام درمان الوطني أحمد الخير لـ(السوداني) “لاتوجد اشكالية في الصرافات أو السيولة” وتابع ” الصرافات مليئة بالكاش “.

وقال أحمد “إن رفع سقف السحب لـ(5) آلاف جنيه يحتاج الى ترتييات أمنية ومعالجات فنية لصناديق الصرافات اﻵلية بالعاصمة الخرطوم لان مجملها صغيرة الحجم ولا تتحمل كمية كبيرة من المال الا بتعبئتها بفئة (500) جنيه.

واكد استمرار التغذية اليومية بعد استلام المبالغ من بنك السودان المركزي ويتم التوزيع حسب البنوك وفروعها .

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