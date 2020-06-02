شاهد بالفيديو.. في ظاهرة فريدة من نوعها.. سيدة سودانية تنجب 3 توائم للمرة الثالثة على التوالي وتقول أنجبتهم تسعة ذكور وكلهم بصحة جيدة

بثت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لسيدة سودانية تظهر فيه وهي تشرح لأحد المتصلين تفاصيل إنجابها لتوائم جدد.

وكشفت السيدة في حديثها الذي نقله محرر أخبار الخليج 365 من إحدى الصفحات عن الظاهرة التي وصفها الكثيرون بالفريدة من نوعها وقالت: في العام 2005 أنجبت ثلاثة توائم ذكور بولادة طبيعية.

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وتابعت: في المرة الثانية وضعت ثلاثة توائم أيضاً في المنزل وبطريقة طبيعية أيضاً, وفي المرة الثالثة أنجبت ثلاثة توائم أيضاً حيث بلغ عدد 9 ذكور وجميعهم بخير وصحة جيدة والحمدلله.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا حديث الأم على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة وسط دعوات للمولى عز وجل أن يحفظهم لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)