منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة تغير شكل وقوة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد دليل على تغير فيروس كورونا المستجد سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.
قالت ماريا فان كيرخوفي المتخصصة في علم الأوبئة خلال لقاء مع وسائل الإعلام “فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث تغيير، من حيث شدته، لم يحدث تغيير.. المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها”؛ حسب “رويترز”.
وقالت سمية سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ويعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بين الذين يروجون لاستخدام هذا العقار الخاص بعلاج الملاريا للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بالرغم من تحذيرات طبية من مخاطر مصاحبة لاستخدامه.
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