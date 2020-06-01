اجتماع بين العالقون بمصر و مسؤولين بالسفارة بخصوص الاجلاء

اجتمعت اليوم بالسفارة السودانية بالقاهرة؛ سعادة السفير إبراهيم الشيخ، وسعادة القنصل أسامة عبد الرحمن شرف الدين، وعدد مقدر من العالقين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونشطاء في منظمات المجتمع المدنى، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ما يخص إجلاء العالقين، وقدم العالقون محاور اللقاء، والتى جاءت في عدد من التساؤلات التى تهم العالقين وأهمها بحسب صحيفة اليوم التالى:-

ا/بداية التفويج

٢/بداية الرحلات البرية والجوية

٣/تعديل الحجوزات

٤/وسائل الترحيل

٥/كيفية التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة

٦/أماكن الحجر في السودان

٧/اختيار أماكن الحجر للعالقين حسب الإمكانيات المادية

٨/حجم الدفعة الأولى

وفي ختام اللقاء أجرى حوارًا عبر الهاتف مع بروف عبد الوهاب السيسي؛ عن المبادرات لتقديم الدعم لجميع العالقين.

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سعادة السفير إبراهيم الشيخ، أجاب على كل المحاور بمنتهى الشفافية، وتحدث عن أن السفارة تمثل الحكومة في السودان. وهناك اتصالات يومية للتجهيزات لعودة العالقين من أهمها توفير أماكن الحجر وهى مزرعة رجل الأعمال عصام الشيخ وعدد من الفنادق والداخليات والشقق التى أعدت لاستقبال العالقين، أما عن التفويج أجاب سعادة السفير بأن هناك اولوية للأطباء والمرضى وكبار السن. وفى النهاية لن يهدأ لهم بال إلا بإجلاء آخر عالق في مصر.

وعن مواعيد الرحلات هناك تواصل مع اللجنة العليا لإجلاء العالقين، وسوف تحدد أولى الرحلات في مطلع يونيو.أما الرحلات فسوف يكون هناك تزامن للرحلات البرية والجوية بمعنى كل رحلة جوية معها رحلة برية بالتزامن.

وبخصوص الرحلات البرية ستكون التذاكر على نفقة الدولة،

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )