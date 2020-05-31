الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يهدد السعودية بعد ما فعلته القناة الرياضية الرسمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، هدد القناة الرياضية السعودية باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، بسبب بثها مباريات من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بشكل غير قانوني.

وأوضحت الصحيفة، أن قناة “KSA Sport” السعودية تلقت رسالة من محامي الهيئة الكروية الإنجليزية تتهمها ببث غير شرعي لمباريات قديمة من كأس الاتحاد الإنكليزي لفريق نيوكاسل تعود لأيام الأسطورة، آلان شيرر.وأضافت أن الإشعار ينص على أن اتحاد كرة القدم يشعر بأن البث كان غير قانوني ويعتبره انتهاكا لقوانين حقوق الملكية، التي تعود للاتحاد الإنكليزي حصراً، فيما توعد الاتحاد في رسالته بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية إذا لم تتوقف قناة KSA Sports عن بث المباريات بحلول الثاني من يونيو.

وقال الاتحاد في الرسالة: “نظراً لعدم حصولكم على إذن أو ترخيص من المعتمدين لاستخدام هذا المحتوى على قنواتكم، فإن العرض الحالي يعد انتهاكا لحقوق الاتحاد الإنكليزي”.

وتابع: “أن قرصنة البث مصدر قلق كبير لجميع أصحاب الحقوق ومقدمي المحتوى، والفشل في اتخاذ خطوات إيجابية وفورية سيؤدي إلى تضرر سمعتنا، وكذلك من الناحية المالية”.

وتحاول السعودية عبر صندوق الاستثمار، الاستحواذ على الحصة الأكبر من الأسهم في نادي نيوكاسل يونايتد، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

الجدير ذكره، أن صحيفة “الغارديان” البريطانية، قالت في وقت سابق إن الدوري الإنكليزي الممتاز “بريميير ليغ” طلب من الولايات المتحدة الإبقاء على السعودية ضمن قائمة مراقبة الدول المتهمة بالقرصنة على الملكية الفكرية.

وفي رسالة من بريميير ليغ للممثلية التجارية الأمريكية تعود إلى 5 شباط/ فبراير من هذا العام، تحدث عن محاولاته غير الناجحة لتقديم الكيانات المتورطة في السعودية بعملية سرقة حقوق البث التلفازية لمباراياته. وقال إن محاولات الحصول على موافقة شركة قانونية في المملكة لكي تمثله في الدعوى المقدمة ضد “بي أوت كيو” التي سرقت المباريات والتي دفعت قناة “بي إن” القطرية الملايين لتأمين بثها في الشرق الأوسط كانت فاشلة. واعتذرت أكثر من شركة قانونية هناك عن تمثيله.

وبدأت بي أوت كيو بنقل المباريات المسروقة عام 2017 وسط الأزمة التي فرضتها السعودية مع عدد من حلفائها ضد قطر، وظلت تنقل المباريات المقرصنة حتى عام 2019.

وتم بث كل المباريات عبر قمر عرب سات الذي تملكه السعودية، ولكنه نفى أي علاقة بالقناة المذكورة.