القبض على مدعية معالجة كورونا بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألقت شرطة الكلاكلة جنوب القبض على مواطنة تدعى (ش. ن) كانت قد ادعت أنها وجدت علاجاً لفيروس “كورونا”، وأنها عالجت عدداً من الأشخاص المصابين.
وقالت إنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلها على العلاج المتمثل في خلطة شعبية لم تفصح عن مكوناتها، وكانت بثت مقطعاً مصوراً جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد اقتيدت إلى قسم شرطة الكلاكلات جنوب، وكتبت تعهداً بعدم مواصلة العمل في مجال علاج الكورونا الي ان يتم اجازة مخترعها من الجهات المختصة، وتحديد كيفية عملها.
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