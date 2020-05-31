عاجل.. تعافي والي ولاية الجزيرة من الإصابة بالكورونا

الأحد 31 مايو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت الأمانه العامة لحكومة ولاية الجزيرة في بيان أصدرته صباح اليوم إن الطبيب المتابع لحالة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف الصحية أثبت تعافيه من الإصابة بفايروس كورونا .

Advertisements وعبرت أمانة حكومة الجزيرة عن فخرها واعزازها بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها وزارة الصحة والكوادر الصحية (الجيش الأبيض) للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين في مراكز العزل المختلفه بالولاية ونشر التوعية بأهمية التباعد المجتمعي لمنع إنتقال فايروس كورونا وخص البيان الشكر للبروفسير عبد الله عبد الكريم ود. إيهاب ميرغنى ود. وضاح والجيلي وبروفسير بكرى وناشد جميع المواطنيين للإلتزام الصارم بموجهات وقرارات وزارة الصحة الإحترازيه لمنع إنتشار فايروس كورونا وعبرت عن امنياتها بعاجل الشفاء لجميع المرضي والمصابين بكورونا الذي هدد الحياة الإقتصادية والإجتماعية في بلادنا وولايتنا الجزيرة خاصة وكل العالم. وأكد البيان بأن الوالي يباشر مهام عمله من مكتبه بأمانة حكومة الولاية.

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