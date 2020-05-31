إستغنِ عن التكييف وتخلص من الحر بهذه الطرق!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على الرغم من أن أجهزة التكييف تعد الحل المثالي للتخلص من حر الطقس، إلا أن كثيرين لا يستطيعون تحملها. وعادة، يحاول العديد من الأشخاص الذين لا يملكون مكيفات الهواء، اللجوء إلى الغطس في أحد المسابح أو زيارة منشأة عامة مكيفة للعثور على بعض الراحة من درجات حرارة الصيف المرتفعة، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد جعل هذه الطرق غير متاحة في العديد من الأماكن. ومع ذلك، هناك وسائل عدة للشعور بالبرودة والهروب من الحر دون استخدام مكيفات الهواء، نشرتها شبكة “سي إن إن”، وأبرزها: – شرب المياه قال وينديل بورتر، المحاضر الأول في الهندسة الزراعية والبيولوجية في جامعة فلوريدا، إنه عندما تشعر بالحر، فإن تناول المياه هي الخطوة الأولى والأهم، مشيرا إلى أن درجة حرارة الماء لا تهم لأن جسمك سوف يسخنها. وإذا كان جسمك يعاني من الحرارة ويحتاج إلى تبريد نفسه، فلن يتمكن من أداء الوظيفة بدون رطوبة كافية. – حمام بارد يساعد الاستحمام بالمياه الباردة على تبريد جسمك عن طريق خفض درجة الحرارة الأساسية. وللحصول على شعور بالبرودة الإضافية، استخدم صابون النعناع. ويعمل المنثول في زيت النعناع على تنشيط مستقبلات الدماغ التي تنقل الشعور بالبرودة. – وضع مناشف باردة على رقبتك أو معصميك ضع منشفة تحتوي على غسول بارد على معصميك أو حول عنقك لتبريد جسمك. إن نقاط النبض هذه هي مناطق تكون فيها الأوعية الدموية قريبة من الجلد، لذا ستبرد بسرعة أكبر. – استخدام المراوح ضع المراوح بمواجهة نوافذ الغرف التي تقضي وقتاً فيها لاستبدال الهواء الساخن بهواء بارد في الداخل. – إغلاق الستائر أشار بورتر إلى أنه إذا كانت لديك نوافذ تواجه اتجاه الشمس في الصباح حتى بعد الظهر، فقم بإغلاق الستائر لمنع الشمس من دخول المنزل مباشرة وتسخينه في الداخل. – استعمال ملاءات القطن يُعد القطن أحد أكثر المواد تنفساً، لذا يمكن أن تساعد الأغطية القطنية أو البطانيات والملاءات في الحفاظ على البرودة طوال الليل. – عدم تبريد البطانيات أو الملابس تشمل النصيحة الشائعة للحفاظ على البرودة بدون مكيف الهواء تبريد أو تجميد الجوارب المبللة أو البطانيات أو الملابس ثم استخدامها للنوم. وأكد بورتر أن هذه ليست فكرة جيدة، قائلا: إن كمية الطاقة التي يمكن أن تمتصها هذه الأشياء من الجسم كبيرة لدرجة أنها ستصبح دافئة في غضون دقائق. – تركيب المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة تولد مصابيح الإضاءة المتوهجة درجة حرارة عالية. وينصح بورتر باستبدال المصابيح بأخرى موفرة للطاقة. – الطبخ في الصباح أو في الخارج يمكن أن تنتشر حرارة الفرن في جميع أنحاء منزلك. حافظ على مركزية الحرارة في منطقة واحدة، وقم بالطهي في ساعات الصباح أو في الهواء الطلق. – استمتع بالمأكولات المجمدة قد يساعد تناول المثلجات في تبريد الجسم ولو للحظات، وأوضح بورتر: لا تفرط في تناول السكر إذا كنت تعاني مع ارتفاع درجات الحرارة من حولك.