وصول وفد طبي صيني الى السودان للمساعدة في مجابهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل الى السودان الخميس ، فريق الخبراء الطبيين الصينيين في زيارة تستغرق أسبوعين في إطار دعم جهود التصدي لوباء كورونا في السودان.

وقال السفير عمر بشير مانيس، وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح صحفي ان زيارة فريق الخبراء الطبيين الصينيين تعد مبادرة كريمة من الحكومة جمهورية الصين للوقوف مع الشعب السوداني في مواجهة كورونا.

من جانبه ثمن وزير الصحة أكرم على التوم، المجهودات والدعم المستمر الذي تقدمة جمهورية الصين الشعبية للقطاع الصحي في السودان، مبينا ان الوباء ما زال ينتشر في السودان رغم التدابير التي وضعت لمواجهته.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان الى أكثر من 4 ألف حالة منذ ظهور المرض.