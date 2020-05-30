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السبت 30 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تفقد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد علي يرافقه قائد المنطقة العسكرية الشرقية بالفاو اللواء الركن أحمد محمد خير وقائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء الركن الطيب جعفر خوجلي تفقدوا صباح اليوم بمستشفى السلاح الطبي ومستشفى الحوادث بالقضارف جرحى الاعتداء الإثيوبي الغادر على منطقة بركة نورين أمس الأول واطمأنوا على أحوال الجرحى متمنين لهم عاجل الشفاء .
وكشف والي القضارف في تصريحات صحفية عن وجود أطماع واضحة للجانب الأثيوبي في الاراضي السودانية رغم اعتراف الطرف الاثيوبي باتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين منذ العام ١٩٠٣م ووصف مايجري على الارض بأنه عمل ممنهج .
وقال إن جملة المساحات الزراعية المعتدى عليها من الجانب الاثيوبي منذ ستينيات القرن الماضي تبلغ سبعمائة ألف فدان، ولم يستبعد والي القضارف حدوث أي سيناريوهات على الارض إلا أنه أكد أنهم كقوات مسلحة مستعدون لحماية المواطن والأراضي السودانية.
وأعرب في ذات الوقت عن أمله في أن تفضي الاتصالات الجارية حاليا بين البلدين إلى نتائج تؤدي لحسم هذا الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تحرك سوداني بشأن جرحى الاعتداء الإثيوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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