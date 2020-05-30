معليش ما عندنا جيش.. بقلم خلف الله ابومنذر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# (معليش ما عندنا جيش ) هتاف تردد صداه في شوارع وطننا الحبيب اثناء ثورة ديسمبر الخالدة وبلا شك كان وقعه قاسيا على قلوب الشرفاء من ابناء الشعب بالقوات المسلحة وأشد ايلاما من وقع الحسام المهند على خيرة أبناء القوات المسلحة المتقاعدين الذين شهد لهم الجميع بالسيرة المبجلة والمسيرة المشرفة الباذخة الراسخة المكللة بالولاء والوفاء للوطن وللقوات المسلحة الموشحة بالانضباط والالتزام والاحترام بعيدا عن الانتماء الضيق.

# (معليش ما عندنا جيش) هتاف لم يأت من ثوار وكنداكات ثورة ديسمبر الخالدة الا بعد ان تبارى مجرمو النظام الفاسد البائد في قتل وسحل وتعذيب أبناء الوطن واستباحوا الحرمات جهارا نهارا دون رادع أو كابح لجماح رغبتهم المجرمة في القتل والتنكيل بفتية وشيوخ وحرائر وأطفال مسالمين عزل خرجوا ينشدون الحرية والسلام والعادلة في وطن يسع الجميع ويتسع للكل ولم يقف جيشهم كما العهد به ليحول دونهم والبطش والتنكيل والموت الزؤام الذى زرعه المجرمون في كل شبر من بلاد ملتقى النيلين الولودة وجاءت الطامة الكبرى والكارثة المؤلمة عندما تبارى المجرمون في قتل وسحل وحرق المئات من الثوار الذين اعتصموا على بعد خطوات من مقر القيادة العامة دون ان تحرك القيادة العامة ساكنا رغم ان قتل وسحل وحرق الثوار المسالمين بالرصاص استمر لأكثر من ثلاث ساعات دون انقطاع.

# بالطبع نجد العذر كل العذر للثوار الذين هتفوا ( معليش ما عندنا جيش ) لأن عهد أجيال من شعب بلاد ملتقى النيلين ان جيشهم صمام أمن وأمان للوطن وللمواطنين ولم يحدث في تاريخ البلاد التي شهدت ثورتين أطاحت بنظامين عسكريين ان تبارى مجرمون في قتل أبناء الوطن الثائرين وسط صمت تام من القوات المسلحة بل بادرت القوات بالانحياز للشعب وقادت التغيير دون اراقة دماء وأشرفت على تسليم السلطة الى ممثلي الشعب.

# بذات القدر نجد العذر لقوات الشعب المسلحة التي طالها كبقية المؤسسات التخريب والدمار الممنهج على مدى ثلاثين عاما سعى خلالها النظام الفاسد البائد الى وأد عقيدتها القتالية وقبر انضباط والتزام واحترام منسوبيها بقبر بمكان قفر وبالرغم من ذلك ولله الحمد لازالت تضم خيرة أبناء الشعب الشرفاء الأوفياء لهذا صفقنا واحتفينا بالنقيب حامد وإخوانه الذين تصدوا للمجرمين وكانت صدورهم وسلاحهم وآلياتهم دروعا منيعة تحمى الثوار.

# لا تنسوا ان الشعب في الأيام الأولى لثورته هتف (الجيش جيشنا ونحن أهله ونستاهله ) وكان هتافا مبعثه الثقة والحب والتقدير والاحترام والفخر والفخار يحث القوات المسلحة لتطلع بدورها المنصوص عليه في كل دساتير العالم الحر وتتولى حماية الشعب وتحقق رغبته في التغيير كما فعلت وحققت رغبته وتطلعاته خلال ثورتي أكتوبر وأبريل المجيدتين.

# وكانت الجريمة النكراء التي لم يشهدها السودان في تاريخه والتي أدمت القلوب وفطرت الأكباد وعربدت بدموع الفجيعة في مآقي الملايين بالداخل والخارج وتناقلتها وسائل الاعلام العالمية بأسى وحزن كبيرين عندما تبارى المجرمون مرة أخرى في قتل وسحل وحرق والتنكيل بالمئات من الثوار المعتصمين في ساحة القيادة العامة على مرأى ومسمع من ضباط وصف ضباط وجنود الجيش في مذبحة استغرقت لأكثر من ثلاث ساعات دون ان يظهر من داخل القيادة من هم في قامة ومقام الفريق قسم الله رصاص والفريق السر أب أحمد واللواء حمد النيل ضيف الله واللواء أبو قرون عبدالله أبو قرون والعميد الطاهر ابراهيم والعميد عوض عمر النقر وغيرهم من رجالات القوات المسلحة الذين حملوا الولاء والوفاء للقوات المسلحة والدفاع عن الوطن والمواطن واجبا مقدسا لا يتجزأ ولا يساوم عليه ولا يضحى به ومشوا بين الناس رمزا للوطنية والتجرد والوفاء.

غيض

# يخطئ ويظن بإثم من يطوف بخياله ان الشعب السوداني فقد الثقة في قواته المسلحة وقبر حلم عودتها الى سابق عهدها رغم مجزرة القيادة التي جرت على بعد أمتار من مقر القوات واستغرقت ساعات طوال واستشهد المئات من ابناء الوطن الثوار الأبرار دون ان يحرك الجيش ساكنا لحمايتهم

# القوات المسلحة السودانية مؤسسة ضاربة الجذور روى قداستها بالدماء وفدى ارثها الذاخر الباهر بالأرواح أبناء شعب السوداني الذين خرجوا من ماء رجال وأرحام نساء من أرض السودان وتربوا في بيوت سودانية وسيظل الولاء للسودان وأهله وليس لحزب أو جماعة أو دول خارجية.

# ما قاله الفريق كباشي وهو يخطب في دارفور من ان القوات النظامية من جيش وشرطة لم تعد مكان احترام من أحد هذا قول ربما يراه ويشعر به هو وعليه ان يسأل النقيب حامد وإخوانه ان كانوا يشاركونه ذات الشعور المؤلم

# ما عايز أذكرك يا كباشي أخوى بالمثل السوداني البقول ( الفى قلبو حرقص براهو برقص) ولكن بقول ليك كل زول حر في مشاعرو .

# أخونا كباشي في نفس اللقاء قال ان أي نظام لا يستمر من غير وجود الجيش شريكا في الحكم ( اللهم لا تحرمنا من أجره ولا تفتنا من بعده )

# مافي دستور في العالم بقول كلامك ده لأن الجيوش في كل دول العالم الحر مهامها محددة بنص الدستور ولا مكان للجيش في الحكم يا سعادتك.

# شخصيا بديت أصدق كلام أخونا كسباوي انو القصة دى من موية كعبة.

# لم ترتق أرواح أبناء السودان من كل الفئات والسحنات واللهجات ليذهب البشير وزبانيته الى كوبر ويأتي مثله.. أرجوكم احترموا شهداء الشعب .

# لعلم الأخ الفريق كباشي ان دول الاتحاد الأوربي وعلى رأسها ألمانيا صاحبة أقوى الاقتصاديات في أوربا لن ولن تفكر في الشراكة والاستثمار مع السودان في ظل وجود عسكر في الحكم وهذا ما سمعه دكتور حمدوك.

# قالوا عايزين حكومة مدنية يعنى مدنية خلاف كده بدونا مساعدات بس.

# مافى شركات أوربية تضخ مليارات الدولارات لتستثمر في بلد يشكل العسكر الوجود الملموس المحسوس في حكمها والا استثمروا في مصر .

# الظاهر انتو عايزين تحكموا البلد زى المخلوع البشير يقبض ظرف من الأمير محمد بن سلمان وخمسمائة مليون دولار وديعة من الشيخ محمد بن زايد وحبة رز فاسد من السيسي ويجى يرقص ويهجج ومش كده يا وداد؟

# كل البلاد في حجر صحى وممنوع السفر بين الولايات جراء جائحة فايروس كرونا وبالرغم من ذلك سافر رئيس مجلس السيادة الى مسقط رأسه لقضاء العيد ولا ننسي ان مستشارته انتقلت الى رحمة الله متأثرة بداء الفايروس.. هذا مع تحياتي الى استاذنا طلحة الشفيع ( واتفرج يا سلام ).

# على النعمة يا دكتور أكرم التوم صدقني انت تاعب نفسك في الفاضي.

# اذا كان رب البيت للدف ضارب… كمل يا الهندي عزالدين ويا حسين خوجلي ويا الطيب مصطفي ويا اسحق بتاع الغزالة والدكوة والفجل .

# اسحق قال لما كانوا في الأحراش بجهادوا وكانوا جعانين جاتهم غزالة شايله سكين ودكوة وسلطة وشطة ورغيف وقالت ليهم أكلوني يا مجاهدين.

# دجل زى ده حصل سمعتو بيهو وللا حكوه ليكم في فيلم هندي ؟

# قلت لي يا كسباوى مرات القصة دى بتجى من المويه الزفرة ؟

# يا اسحق أخوى رسول الله صل الله عليه وسلم خاض غزوات وجاهد وتقدم جيش المسلمين وما سمعنا في غزوة من الغزوات سيرة زرزور.

# لا لا الكلام ده ما كلام هوا الكلام ده كلام مويه مراكيب الفاشر.