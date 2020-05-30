عاجل.. مجلس الأمن الدولي يمدد الحظر على الأسلحة في جنوب السودان

السبت 30 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى مايو 2021 رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب إفريقيا.



وحصل القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة على 12 صوتاً فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب إفريقيا عن التصويت.

ومع تمديد العقوبات حتى 31 مايو 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. وجاء في القرار أن المجلس "يعبّر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف (...) بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع".

وتطلب أعلى سلطة أممية بهذا الشأن "تقريراً من الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل 31 أكتوبر 2020 بشأن دور الحظر على الأسلحة في تطبيق اتفاق السلام" الذي أُبرم في العام 2018 و"خيارات لتطوير نقاط مرجعية" بهدف التمكن من متابعة تطبيق هذا الاتفاق.

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في فبراير، أصبح الزعيم رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، ما أحيا الآمال بإحلال السلام في البلد الذي أنشئ في العام 2011.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير مشار بالتدبير لانقلاب.

وأسفر النزاع الذي شهد فظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ستّ سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.

ورحّبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد حظر الأسلحة.

وقالت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا "من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات" داعيةً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.