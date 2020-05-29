قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث بابنوسة  

أصدر والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد قرارا ولائيا قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث محلية بابنوسة التى وقعت أمس الخميس. وتم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الإدارة القانونية بالولاية أو من يمثله بالاضافة الى ممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع وتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير. وبحسب سونا، تتمثل مهام واختصاصات اللجنة فى التقصي حول الأحداث وتحديد المفقودات والخسائر وقيمتها الفعلية والمتورطين فى الأحداث بجانب تحديد الأسباب واوجه التقصير وأنه على اللجنة رفع تقريرها خلال اسبوع من تاريخ هذا القرار . Advertisements هذا وقد كفل القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاح مهامها. كما وجه الأمانة العامة لحكومة الولاية ورئيس واعضاء اللجنة بوضعه موضع التنفيذ. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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