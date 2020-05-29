- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 29 مايو 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
وصلت إلى مطار الخرطوم الخميس، طائرة مساعدات صينية على متنها 30 طبيبا، وشحنة معدات طبية وأجهزة فحص، لمساعدة السودان على مواجهة جائحة كورونا.
وسينقل الأطباء الصينيون لنظرائهم السودانيين تجربتهم حول كيفية التعامل مع هذه الجائحة التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.
وسجل السودان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 200 حالة إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي للحالات المؤكدة أكثر من 4 آلاف حالة.
وكشف وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم عن جهود إضافية اعتمدتها الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وتوسيع إطار الخدمات العلاجية والوقائية لكافة المرضى المصابين بالأمراض المختلفة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وقال التوم إن زيارة فريق الخبراء الطبي الصيني جاءت في توقيت مناسب للاستفادة من الخبرة التراكمية للصين والدعم المادي والعيني الذي يتم تقديمه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الصين ترسل طائرة دعم للسودان في مجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.