عاجل.. الصين ترسل طائرة دعم للسودان في مجابهة كورونا

الجمعة 29 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصلت إلى مطار الخرطوم الخميس، طائرة مساعدات صينية على متنها 30 طبيبا، وشحنة معدات طبية وأجهزة فحص، لمساعدة السودان على مواجهة جائحة كورونا.



وسينقل الأطباء الصينيون لنظرائهم السودانيين تجربتهم حول كيفية التعامل مع هذه الجائحة التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية نهاية العام الماضي.

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وسجل السودان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 200 حالة إصابة جديدة ليبلغ العدد الكلي للحالات المؤكدة أكثر من 4 آلاف حالة.

وكشف وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم عن جهود إضافية اعتمدتها الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وتوسيع إطار الخدمات العلاجية والوقائية لكافة المرضى المصابين بالأمراض المختلفة بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وقال التوم إن زيارة فريق الخبراء الطبي الصيني جاءت في توقيت مناسب للاستفادة من الخبرة التراكمية للصين والدعم المادي والعيني الذي يتم تقديمه.