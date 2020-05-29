وفاة كبير اخصائي العظام السوداني بروفيسور شرف الدين الجزولي

توفي مساء الخميس ببريطانيا بروفيسور شرف الدين الجزولي محمد المدير السابق لمستشفي شرق النيل واستشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الشهير في السودان. إشتهر البروفيسير الجزولي بجهوده في توطين جراحة العظام بالسودان وتدريب الاطباء في مجال جراحة العظام واستبدال المفاصل وشهد له رواد من التواصل الإجتماعي، بعلاج الفقراء مجاناً. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ السابق عمر البشير قي العام 2014 ﺧﻀﻊ ﻻﺟﺮﺍﺀ عملية ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻣﻦ فريق ﻄﺒﻲ ﺴﻮﺩﺍﻧﻲ بقيادة ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﺎﺭﻕ ﺣﺴﻦ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻲ بالخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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