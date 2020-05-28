الهلال السوداني والأهلي يشاركان كبار أوروبا في حملة روما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي روما الإيطالي، مشاركته مع الهلال والأهلي المصري، في حملة دعائية لليوم العالمي للأطفال المفقودين، والتي تضم أكثر من 200 نادي من جميع قارات العالم، ووفقًا لما ذكره موقع نادي روما الرسمي، فإنه تم إنشاء حملة من جانبه للأطفال المفقودين والمستغلين بدعم من رابطة الأندية الأوروبية، بهدف زيادة الوعي حول الأطفال المنفصلين عن ذويهم.

وتشهد الحملة تواجد 14 ناديًا إيطاليًا من بينهم يوفنتوس، إنتر، ميلان، فيورنتينا، نابولي ولاتسيو، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، أرسنال وتوتنهام من إنجلترا.

ومن الشرق الأوسط، يتواجد النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني فقط بين الأندية التي تتواجد في الحملة التي يصادف موعدها اليوم، الإثنين، وفقًا لما أعلنه روما.

وأفريقيًا يتواجد 12 ناديًا إلى جانب الأهلي والهلال، منهم كاريوبانجي شاركس الكيني، ومن غانا كلًا من أكاتسي أول ستارز، بوفواكوا تاني، سيكوندي هاساكاس وإي سي سبترتانس.

ويتواجد الثنائي النيجيري إنييمبا وصن شاين ستارز ضمن القائمة، وفيلا الأوغندي، والرباعي بولاوايو تشيفز، كابس يونايتد، تشكين إن وهايلاندرز من زيمبابوي.