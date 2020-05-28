حارس نادي أفريقي يقول ( رفضت”رشوة” من الهلال في دوري الأبطال).!

الخليج 365 :
قال حارس مرمى فريق انيمبا النيجيري، ثيوفيلوس أفلوخاي، إنّه رفض رشوةً من نادي الهلال السوداني للغياب عن مواجهة الفريقين لتسهيل مهمته في التأهل.وتأهل الهلال على حساب أنيمبا إلى مرحلة المجموعة من دوري أبطال أفريقيا 2019-2020، بعد التعادل في نيجيريا بدون أهدافٍ والفوز في أم درمان بهدفٍ.وبحسب موقع ” The Athletic” النيجيري، فإنّ أفلوخاي” 30 عامًا” نفى أنّ يكون ضالعًا فيما يثار حاليًا بالتلاعب بنتيجة مباراة هارتلاند في الدوري النيجيري، مبينًا أنّه رفض من قبل ملايين من قبل الهلال السوداني قبل مواجهة الإياب في دور الـ16 من أبطال أفريقيا.وأضاف” الهلال قدّم ليّ مبلغًا ماليًا من أجل عدم اللعب أمامهم، وطلبوا مني إدعاء المرض ولكنّ رفضت الأمر”.
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