فضيحة مدوية لقناة “العربية” بإمضاء السفارة الأمريكية في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقيت صفحة “الحدث” التابعة لشبكة قنوات “العربية” السعودية، صفعة محرجة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من قبل السفارة الأمريكية في ليبيا، والتي أحرجتها بشكل كبير وفاضح، جعلها أضحوكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة “الحدث” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خبراً قالت فيه بأن مصادر خاصة بها تفيد” بوصول وفد أميركي إلى مدينة بنغازي لبحث مساعي الحل”.لترد عليها صفحة السفارة الأمريكية بليبيا وتقول: “لا يوجد وفد أميركي متوجه إلى بنغازي، هذه الشائعة غير صحيحة”.وبعد هذا الرد المحرج والمكذب للعربية انهالت على القناة التي يديرها الديوان الملكي السعودي وتعمل ليل نهار على تلميع صورة ابن سلمان، موجة من السخرية من قبل المغردين والنشطاء عبر “تويتر”، وخلال رصدها دونت “وطن” عدة تغريدات في هذا السياق.

ودون الكاتب والسياسي الموريتاني البارز محمد مختار الشنقيطي، ساخرا ومعلّقاً على الواقعة بعد أن نشر صورة التعليقات على تويتر: “كذبوا على الأميركان فكذّبهم الأميركان”.فيما علق المفكر والأكاديمي السوداني البارز الدكتور تاج السر عثمان وقال: ” إصرار العربية الحدث على إبقاء التغريدة رغم تكذيبها، جزء لا يتجزأ من إصرارها على الأكاذيب الأخرى، العربية أن تكذب أكثر ولا تستحي”.