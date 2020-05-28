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كورونا يعجل بوفاة نجوى قدح الدم….

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شهاب محمد - الخرطوم - 27 مايو، 2020

الخليج 365:
يجعل بوفاة مهندسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغادر نجوى قدح الدم بمستشفى رويال كير…

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