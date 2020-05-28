كورونا يعجل بوفاة نجوى قدح الدم….

شهاب محمد - الخرطوم - 27 مايو، 2020 الخليج 365:

كورونا يجعل بوفاة مهندسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغادر نجوى قدح الدم بمستشفى رويال كير… المادة السابقة ميركل: جائحة “كورونا” لم تنته بعد وما زلنا في البداية المقالة القادمة ترامب يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي لـ”إسكاتها أصواتا محافظة”

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