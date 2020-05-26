مناوي يدعو قواعد حركته لابتدار حملات توعية للوقاية من كورونا

دعا زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قواعد حركته من الشباب فى كل المدن السودانية، ومعسكرات اللجوء والنزوح القيام بحملات التوعية حول فيروس كورونا في المدن والأرياف عبر اعلانات بكل اللهجات السودانية لنشر ثقافة الحجر الصحي بتعاون مع وزارة الصحة والسلطات
وقال مني على حسابه الشخصي في تويتر بحسب صحيفة اليوم التالي ان اكثر ما يحتاجه الشعب السوداني الآن لمجابهة هذه الجائحة هو التثقيف الصحي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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