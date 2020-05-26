الجزيرة : (15) اصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د.ايهاب التوم عن (15) اصابة جديدة بفايروس كورونا الى جانب الاذدياد فى الانتشار المجتمعي Advertisements فيما تعافت (52) حالة الشفاء وبلغ عدد الحالات بالحجر المنزلى (74) حاله

وجدد د. ايهاب وفق صحيفة اخر لحظة مطالبتهم للمواطنين بالاسراع بالفحص المبكر فى حالة ظهور اعراض المرض او الاشتباة. وكشف عن انتشار مجتمعى للمرض بقرى كلا من ام شانق والمحس بشرق الجزيرة وزنقاحة بجنوب الجزيرة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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