البرهان يتفق مع مسئولين أمريكيين على إنهاء بعثة "يوناميد" أكتوبر

الثلاثاء 26 مايو 2020

اتفق رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الإفريقية تيبور ناجى، والمبعوث الأمريكى الخاص للسودان دونالد بوث، على إنهاء أمد بعثة الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" فى أكتوبر المقبل.



وتلقى البرهان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مشتركا من المسئولين الأمريكيين، اتفقوا خلاله على أنه لا مجال للتجديد ليوناميد، وأن مهام البعثة الأممية الجديدة ستكون وفق الرؤية السودانية التي تضمنها خطاب السودان المرسل للأمم المتحدة في فبراير الماضي.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن تقدير السودان لما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من دعم له لمواجهة جائحة كورونا، ودعاها لدفع جهود مفاوضات السلام التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان، ولرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني أن الحكومة الانتقالية بكل مؤسساتها تعمل في تناغم وانسجام تام.