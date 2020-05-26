الناطق الرسمي للجيش: لا إتفاق على دخول طيران اسرائيلي الأجواء السودانية

نفى الناطق الرسمي بإسم الجيش العميد ركن عامر محمد الحسن هبوط طائرة إسرائلية في مطار الخرطوم.

و قال عامر في مجموعة “واتساب” تضم صحفيين اليوم “الثلاثاء” بحسب صحيفة السوداني ، إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعت1149، طائرة تركية بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية وكان في استقبالها لواء طبيب حازم يتبع لإدارة الخدمات الطبية

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ووفقا للناطق الرسمي، فإن الطائرة إستقبلت بواسطة اللجنة المشكلة لإستلام المساعدات الطبية، موضحاً أن الأجواء السودانية لا تفتح الا عبر ترتيبات معلومة.

وأضاف: ليس هناك إتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، “ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السودانى”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )