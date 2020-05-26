التاريخ: 26-مايو-2020
0 مشاهدة
نفى الناطق الرسمي بإسم الجيش العميد ركن عامر محمد الحسن هبوط طائرة إسرائلية في مطار الخرطوم.
و قال عامر في مجموعة “واتساب” تضم صحفيين اليوم “الثلاثاء” بحسب صحيفة السوداني ، إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعت1149، طائرة تركية بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية وكان في استقبالها لواء طبيب حازم يتبع لإدارة الخدمات الطبية
ووفقا للناطق الرسمي، فإن الطائرة إستقبلت بواسطة اللجنة المشكلة لإستلام المساعدات الطبية، موضحاً أن الأجواء السودانية لا تفتح الا عبر ترتيبات معلومة.
وأضاف: ليس هناك إتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، “ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السودانى”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي للجيش: لا إتفاق على دخول طيران اسرائيلي الأجواء السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.