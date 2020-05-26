مكتب رئيس الوزراء يدشن صفحة على الفيس بوك لتقديم المعلومات

التاريخ: 25-مايو-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة دشن مكتب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك صفحة جديدة على الفيس بوك لتقديم المعلومات للصحفيين خاصة والجمهور عامة. Advertisements ويطمح مكتب رئيس الوزراء بحسب ( سونا) من خلال ذلك لزيادة صلته مع الصحفيين والإعلاميين ويرجو إبداء الملاحظات والآراء لتطوير الصفحة ولزيادة درجة تحقيق المعلومات وموثوقيتها ما بين مكتب رئيس الوزراء والصحافة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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