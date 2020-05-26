وجدي صالح يذرف الدموع في لقاء تلفزيوني بسبب المعلمين

ذرف القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، عضو لجنة إزالة التمكين القيادي البعثي وجدي صالح، دموعاً غزيرةً خلال استضافته في لقاء تلفزيوني بقناة الخرطوم، أثناء تعليقه على فرحة المعلمين بزيادات الأجور الأخيرة.

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وقال وجدي خلال اللقاء، وبحسب صحيفة الصيحة إن الزغاريد التي أطلقتها المعلمات والفرح الذي شاهده الناس عبر الوسائط على وجوه بعض المعلمين عند تسلمهم مرتباتهم بالزيادات الجديدة يُمثل أكبر دليل على الظلم والكبت والقهر الذي كانت تعانيه هذه الفئة التي علمت الأجيال وخرجت القيادات وشرفت الأسر والبيوت.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)