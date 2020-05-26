نقابة الأطباء تتوقع انخفاضاً ملحوظاً لأسعار الدواء الأيام المقبلة

التاريخ: 25-مايو-2020
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توقع عضو اللجنة الصحية العليا، نقيب الأطباء السودانيين البروفيسور أحمد الشيخ، انخفاض أسعار الدواء بالبلاد مقبل الأيام بصورةٍ ملحوظة، بناءً على السياسات التي تتعلق بالوصول إلى تسعيرة الدواء وفقاً للسعر التأشيري لبنك السودان المركزي.
واكد الشيخ وفق ما اوردت صحيفة (الصيحة)، أنه وحسب ما هو معلن سابقاً فيما يختص بدعم الدولة للأدوية التي تصنع محلياً، فان الدولة ستستمر في دعمها، خصوصاً قائمة الأدوية الأساسية.
وقال “طالما تم التوصل لاتفاق بدعم الدواء والصناعات المحلية والاتفاق على تسعيرته وفقاً للسعر التأشيري للمركزي فإن ذلك سيؤدي لانخفاض أسعاره بصورةٍ ملحوظة مقبل الأيام”.
وأشار الشيخ إلى أن وزارة الصحة أكدت عملية تخفيض سعر الأدوية بعد تأكيدها إتجاه الدولة نحو دعم المصانع المحلية للدواء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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