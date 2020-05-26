إصابة مستشارة البرهان ” نجوى قدح الدم” بفيروس كورونا

التاريخ: 25-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اصيبت الدكتورة “نجوى عباس قدح الدم” مستشارة رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفى علياء بالخرطوم لتلقي العلاج. بحسب صحيفة السوداني Advertisements يذكر أن “قدح الدم” باحثة وعالمة وناشطة سياسية، ومهتمة بالشأن العام، جدها الشهير “قدح الدم” من أمراء الأنصار والمهدية. تقول عن نفسها أن مستقلة، قامت بالعديد من الأدوار الدبلوماسية، وتعد مهندسة لقاء رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير الماضي بمدينة عنتيبي الأوغندية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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