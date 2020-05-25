مصري يتطاول على أهل الخليج ويثير غضبهم:”بكره تعرفوا قيمة مصر يا مجرمي الحرب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج عامة والكويت بشكل خاص بموجة غضب واسعة، عقب تداول مقطعا مصورا لمواطن مصري هاجم فيه مواطني الخليج وتطاول عليهم، موجهاً لهم الشتائم وانتقص منهم حيث وصفهم بـ”مجرمي الحرب وحفاة النفط”.

وبحسب مقطع فيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”، قال المواطن المصري متطاولا على شعوب الخليج: “دول الخليج مش مستحملة عاملة زي عيل صغير صوت عالي اسمع جعجعة ولا أرى طحيناً أول ما اضرب كف ولول”.وأضاف: “لكن مصر كبيرة قوي عليكم يا شحادين يا حفاة يا رعاة يا من تطاولتم بالبنيان يا مجرمي الحرب، يا من أغناكم الله بفضله فكفرتم بأنعمه وردت عليكم وبالاً يا حفاة النفط يا رعاة الغنم بكرة تعرفوا قيمة مصر”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج مع مقطع الفيديو، معبرين عن غضبهم من تصريحات المواطن المصري، مذكرين بملايين الوافدين في دول الخليج الذي يعملون ويحولون الأموال لبلادهم.وقال حساب باسم “المغردة الكويتية” بعدما نشرت المقطع: “شلون تطلبون الاحترام وهذي الأشكال كل يوم تطلع لنا، مصري يصف الشعوب الخليجية كافة برعاة الاغنام والشحاتين، الكويت فقط فيها مليون مصري وفاتحين بيوت وتحويلاتهم مليار جنية يوميا”.

ورد أبو عبد الله، على الفيديو بالقول: “الرازق في السما والحاسد في الارض يامن تدعي انا كفرنا بانعمه الم تسمع قول الله ويرزق من يشاء بغير حساب يا حسود والله ما شتتكم في الارض الا لحسدكم لبعض وسلط عليكم الدنيا التي تحبونها فلم ترجعوا منها بشي انتم والدنيا كالعطشان الذي يشرب من ماء البحر ولايرتوي”.فيما قالت المغردة أم مساعد: “إذا حنا رعاة غنم فهذا شرف وفخر لنا لأن أشرف وأعظم خلق الله من الرسل والأنبياء كانوا رعاة غنم ومنهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام”.