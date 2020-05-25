أمين عام نادى حي العرب دخلنا ارتفع لمليارات

التاريخ: 25-مايو-2020
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قلل النور طه باشري الأمين العام لنادي حي العرب من تأثير الضغوط التي يمارسها البعض عليهم للإبتعاد عن النادي مبينا أنهم وإن غادروا فسيكونو قد تركو النادي مرفوعي الرإس بعد أن أحدثوا نقلة إدارية وطفرة واضحة بالنادي
مؤكدا بحسب صحيفة اليوم التالي أن دخل حي العرب السنوي ارتفع من (337) مليون جنيه إلي (4) مليار و (900) ألف وهو رقم كبير قياسا بالفترة الزمنية التي أشرف فيها المجلس وكشف باشري أنهم يعملون حاليا علي مشاريع أخري.
ستدر علي النادي المزيد من الدخل وهو ما سيسمح لأي مجلس قادم تولي الشأن الإداري علي نهج جديد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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