تفجر الخلافات داخل حركة “مناوي” وانسلاخ مساعده

تفجرت الخلافات داخل حركة جيش تحرير السودان برئاسة “مني أركو مناوي”، ما بين القيادات ورئيس الحركة، مما دفع مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية “عبدالله هارون” لإعلان انسلاخه عن حركة “مناوي” وعودته للجبهة الثورية.

و وصف هارون في بيان بحسب صحيفة (المجهر) ، القائد مناوي بال”متشاكس” والعاجز عن خلق بيئة توافقية مع رفاقه في الجبهة الثورية صالحة للتفاوض، مبينا أنه ظل يمارس سلوك سيطرة الانفراد بإدارة شؤون الحركة بتغيب المؤسسية.

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وأضاف “هارون” بأنه في الوقت الذي يترقب فيه الشعب سماع خبر سار بحصول اختراق في المفاوضات وتحريك جمود إجراءات إكمال هياكل السلطة الانتقالية، اذا ب”مناوي” يفاجئنا في الحركة والجبهة الثورية بارباك المشهد السياسي، جراء مخاطبته الوساطة بالخروج عن الجبهة الثورية وتأسيس تحالف جديد تحت رئاسته.

واكد وقوفه مع قيادة الجبهة الثورية ودعم وحدتها، والاتفاق على ما توصلت إليه خلال جولات التفاوض السابقة، بجانب دعمه لمنبر جوبا ولجنة الوساطة برئاسة “توت قلواك”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)