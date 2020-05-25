192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (192) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (19) وفاة، بينما تماثلت (34) حالات جديدة للشفاء. وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم السبت الموافق 23 مايو 2020م. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى (3820) حالة، متضمنة (165) وفاة. وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (458) حالة. المادة السابقة وفعلها ود البدوي.. بقلم صديق رمضان المقالة القادمة إصابة مسؤول كبير بفيروس كورونا….

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