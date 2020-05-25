كباشى يدعو إلى تفويت الفرصةعلى دعاة الفتنةفى أحداث جنوب كردفان

اكد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي أن الجيش السودانى بشقيه القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعمل على قلب رجل واحد فى المحافظة على أمن البلاد واستقرارها مبيناً أن من يحاولون زرع الفتنة داخل المنظومة الأمنية سيخيب ظنهم ودعا الجميع للعمل والتعاون من أجل تفويت الفرصة على دعاة الفتنة فى مجتمع جنوب كردفان، ومن يحاولون الزج بالقوات النظامية فى الصراع.

وطمأن كباشي لدى مخاطبته مساء أمس ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 14 مشاة بكادوقلى ، على الانسجام بين مكونات القوات المسلحة وهى تؤدى واجبها الوطنى ، داعيا إلى عدم الالتفات الى الشائعات الكثيرة التى تطلق هذه الايام.

وحيا الفريق أول كباشي ضباط وضباط صف وجنود الفرقة 14 مشاة على الدور العظيم الذى تضطلع به الفرقة فى حفظ الأمن واستتباب الاستقرار فى ولاية جنوب كردفان ، موضحا أن زيارته للولاية برفقة وفد رفيع المستوى جاءت لتقديم واجب العزاء لاسر من فقدوا أرواحهم فى الأحداث الأخيرة ، والتى وصفها بالأحداث الغريبة على مجتمع الولاية وحاول البعض وضعها فى قالب القبلية القبيح ، مشيراً إلى أن الزيارة كانت فرصة للوقوف على الأوضاع على الأرض والاستماع إلى جميع الاطراف.

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واكد أن التحقيق جاري بشأن الأحداث الأخيرة وإن كل ضالع فيها لن يفلت من العقاب ، مشيراً إلى القرارات والإجراءات التى تم إتخاذها على خلفية الأحداث الأخيرة، حيث تم التوجيه بضرورة الاسراع فى إلقاء القبض على المتورطين فيها من نظاميين ومدنيين بجانب ضبط عمليات حمل السلاح ومنع حمل السلاح للقوات النظامية أثناء التحرك الفردى داخل الأسواق.

وقدم الفريق أول ركن كباشي تنويراً ضافياً لضباط وجنود الفرقة 14 مشاة بكادوقلى حول الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام بالبلاد عبر منبر جوبا ، مع الجبهة الثورية بجميع فصائلها والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التى قال إن المفاوضات معها ماتزال فى مرحلة إعلان المبادئ مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تخوض فى الوقت الراهن أي عمليات مع الحركات المسلحة.

وبشأن عملية إصلاح الأجهزة الأمنية، أوضح أن ذلك متروك للقوات المسلحة بحكم مشاركتها فى إدارة الفترة الانتقالية وبحكم الضمان الذى توفره لعبورها والمحافظ على السودان وسلامة أراضيه ، مشيراً فى هذا الصدد إلى إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن أن العمل جارى لتعديل الهيكل الراتبى للقوات المسلحة.

وبحسب سونا،قدمت قيادة الفرقة 14 مشاة بكادوقلى تقريراً للفريق أول ركن شمس الدين كباشي ،وقف من خلاله على إحتياجاتها ووعد بمناقشتها مع القيادة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)