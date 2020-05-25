حميدتي: طرحت مبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها “الوفاق” ورفضها حفتر

قال الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة في السودان إنه تقدم بمبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق الوطني ورفضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نافيا وجود قوات سودانية تقاتل في الأراضي الليبية.

وأوضح حميدتي في مقابلة بثت أمس الأحد مع قناة “سودانية 24″، أنه قاد مبادرة للصلح بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، مضيفا أن الحكومة الليبية وافقت على المبادرة التي لم يكشف عن فحواها، لكن حفتر -الذي تواصل معه المسؤول السوداني عبر وسطاء- رفضها.

ونفى نائب رئيس مجلس السيادة وجود قوات الدعم السريع التي يرأسها في ليبيا، مضيفا أنه “لا يمكن أن تصبح قواتنا مرتزقة”.

وكانت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” قد نقلت في وقت سابق من الشهر الحالي عن مصدر مطلع أن دولة الإمارات طلبت من حميدتي إرسال 1200 مقاتل بشكل عاجل إلى ليبيا، لدعم هجوم حفتر على طرابلس. وبحسب المصدر، فإن حميدتي وعد بتلبية الطلب الإماراتي رغم المعارضة الداخلية، بعد تهديدات من الحكومة الإماراتية بقطع المساعدات المالية. وقد شرع حميدتي في إرسال مقاتليه إلى ليبيا عبر إريتريا لتجنب المواجهة المباشرة مع ضباط المعارضة.

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وقبل ذلك، أعلنت حكومة الوفاق في مارس/آذار الماضي عن مقتل 24 مسلحا سودانيا من فصائل الجنجويد السودانية التابعة لحفتر في اشتباكات مع قوات الوفاق، وأسر اثنين من الفصائل نفسها، أكد أحدهما أنه سوداني من إقليم دارفور. وقال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد عقب الإعلان عن مقتل المسلحين السودانيين، إن حكومته ما زالت تنتظر توضيحا من مجلس السيادة السوداني بشأن وجود من وصفهم بمرتزقة سودانيين ضمن صفوف قوات حفتر.

السعودية وقطر

وفي شأن آخر، أشار حميداتي في المقابلة التلفزيونية إلى أن بلاده لم تستلم حتى الآن مبلغ ملياري دولار من السعودية والإمارات، المخصص لدعم الحكومة السودانية في المرحلة الانتقالية، مضيفا أن الخرطوم لم تستلم سوى 500 مليون فقط، وأضاف أن بقية المنحة توقفت لأسباب عدة، قد يكون بعضها سياسيا.

وبحسب الجزيرة نت، نفى نائب رئيس مجلس السيادة وجود مشاكل بين بلده وقطر، قائلا إن السودان يبني علاقاته حسب المصالح. وفي سؤال بشأن قضية رفض هبوط طائرة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السنة الماضية في الخرطوم، اتهم حميدتي أطرافا بالمجلس العسكري لم يسمهم بتدبير مؤامرة تهدف إلى إحراج السودان مع قطر، وإحداث الفتنة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)