شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمطرت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، صباح الأحد، أول أيام عيد الفطر، مطار معيتيقة في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد، ما دفع الجيش الليبي إلى الرد.
وأكد بيان عن غرفة عمليات “بركان الغضب” للجيش الليبي، أن “مليشيات حفتر (…) في استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل ولا لشعائر العيد وفرحة الناس في أول أيامه”.
واعتبر أن ذلك “يؤكد ادعاءات مليشيات حفتر الكاذبة ومزاعمها الباطلة في وقف إطلاق النار”.
وأكدت مصادر ميدانية لمواقع محلية، أن اشتباكات اندلعت بين الجيش الليبي وقوات حفتر، بعدد من محاور طرابلس، بعد تحرك الأخيرة عسكريا خلال أول أيام العيد.
وأفادت بأن الجيش الليبي رد على قوات حفتر في محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.
وأكد الجيش الليبي أن “طيرانا مسيرا إمارتيا يقصف أحياء مدنية في مدينة غريان جنوب طرابلس”.
عربي21
كانت هذه تفاصيل خبر قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة بأول أيام العيد.. والجيش الليبي يرد بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.