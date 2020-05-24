قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة بأول أيام العيد.. والجيش الليبي يرد بقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمطرت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، صباح الأحد، أول أيام عيد الفطر، مطار معيتيقة في طرابلس بوابل من القذائف الصاروخية في أول أيام العيد، ما دفع الجيش الليبي إلى الرد.

وأكد بيان عن غرفة عمليات “بركان الغضب” للجيش الليبي، أن “مليشيات حفتر (…) في استمرار لسجلها الإجرامي الذي لم تحترم فيه حرمة لشهر رمضان الفضيل ولا لشعائر العيد وفرحة الناس في أول أيامه”.

واعتبر أن ذلك “يؤكد ادعاءات مليشيات حفتر الكاذبة ومزاعمها الباطلة في وقف إطلاق النار”.

وأكدت مصادر ميدانية لمواقع محلية، أن اشتباكات اندلعت بين الجيش الليبي وقوات حفتر، بعدد من محاور طرابلس، بعد تحرك الأخيرة عسكريا خلال أول أيام العيد.

وأفادت بأن الجيش الليبي رد على قوات حفتر في محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

وأكد الجيش الليبي أن “طيرانا مسيرا إمارتيا يقصف أحياء مدنية في مدينة غريان جنوب طرابلس”.

عربي21