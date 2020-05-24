تغريدة مثيرة تشعل “تويتر” بشأن “العفو عن قتلة خاشقجي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تصدر هشتاغ “#تبيلك_شعيب_راشد” قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” في السعودية، وذلك بعد تغريدة مثيرة للإعلامي الكويتي حول إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة أبيهم.

وقال شعيب إن “ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥: لا يجوز العفو في القتل الغدر. والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟”.

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