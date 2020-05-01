عاجل: إصابة المذيع محمد عثمان بكورونا

التاريخ: 01-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كتب المذيع السوداني محمد عثمان عبر صفحته على فيسبوك خبرا حول اصابته بفايروس كورونا وقال محمد عثمان: Advertisements عملت فحص الفيروس والنتيجة positive وأنا بخير الحمدلله ولاينقصني سوي رؤياكم. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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