أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الاحد 19 ابريل 2020

القائمة التاريخ: 19-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وهم رفع الدعم .. فشل فوائد الثقة المحسنة

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لجنة إزالة التمكين تسترد 73٪ من أسهم صحيفة (الرأي العام)

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بينهم جعفر عبد الحكم وأنس عمر..هيئة مُحامي دارفور تكشف عن شروعها في إجراءات ملاحقة العديد من قيادي النظام البائد

صحيفة بريطانية: أردوغان يستغل كورونا لإعادة بسط نفوذه في السودان

مصادر : الجبهة الثورية تهدد بالانسحاب من العملية التفاوضية في هذه الحالة

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تعيين ثلاث قيادات نسائية في رئاسة آلية مراقبة وقف إطلاق النار بثلاث ولايات

لجنة ازالة التمكين تسترد 390 عقار بأسماء رموز نظام المخلوع الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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