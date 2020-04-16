وزارة الإعلام تنوه المؤسسات الإعلامية للتواصل لإصدار تصاريح المرور

أهابت وزارة الثقافة والإعلام، بكل المؤسسات الإعلامية (صحف– فضائيات – إذاعات)، والتي تقتضي طبيعة العمل فيها تواجد العاملين في ظل حظر التجوال الكامل المفروض، والذي أملته ظروف إنتشار جائحة كورونا، التواصل مع رئاسة الوزارة (المراسلين والقنوات والإذاعات الخاصة) والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات (الصحف)، تسليم الطلبات والقوائم لإصدار تصاريح المرور والتى تشمل أسماء العاملين، وأرقام لوحات السيارات وخطوط السير مع مراعاة أن يكون العدد في حده الأدني لإنجاز العمل.

و أوضحت الوزارة بحسب (سونا)، أن الإجراءات ستكون مستمرة اليوم الخميس وغداً الجمعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)