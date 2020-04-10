الشرطة تضبط تانكر يقوم ببيع حمولته من الوقود في السوق السوداء

التاريخ: 10-أبريل-2020
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تمكنت شرطة محلية هيا بالتنسيق مع لجان المقاومة بالمحلية من ضبط تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين أثناء بيعه في السوق السوداء بمنطقة (رأس الفرقة) في هيا بولاية البحر الأحمر.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه بعد ورود معلومات لشرطة المحلية من لجان المقاومة تفيد بوجود تانكر يحوي كمية من وقود الجازولين يقوم ببيع الوقود في السوق السوداء بمنطقة رأس الفرقة، إثر ذلك وجه مدير شرطة المحلية بتحريك قوة إلى الموقع المذكور حيث تمكنت القوة من ضبط تانكر الوقود وهو معبأ في (255) برميلاً من الجازولين يتم بيعه بواقع (20) ألف جنيه للبرميل.
تم اتخاذ اجراءات بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة هيا توطئة لتقديمهم للعدالة.
وثمن اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي مدير شرطة الولاية الجهود التي ظلت تبذلها شرطة محلية هيا، في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وضبط المتلاعبين بمكتسبات المواطن بتهريب السلع التي تدعمها الدولة، ووجه بتكثيف الرقابة على محطات بيع الوقود، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالسعر الرسمي وحسم كل الأنشطة والممارسات التي تتسبب في إلحاق الضرر باقتصاد البلاد من خلال تهريب السلع المدعومة ومنع وصولها لمستحقيها.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، ناشد اللواء البدراوي المواطنين في حال امتلاك معلومات عن أي ظواهر سالبة تهدد سلامة المواطن أو مكتسباته المسارعة في إبلاغ الشرطة لتقوم بدورها في حماية الوطن والمواطن.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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