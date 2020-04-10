اللجنة العليا للطوارئ الصحية تبقي على حظر التجوال من 6 مساءً والسماح للصيدليات بالعمل (24) ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

أبقت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، على ساعات حظر التجوال في البلاد كما هو عليه من 6 مساءً إلى 6 صباحاً.

وقال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عقب اجتماع اللجنة بالقصر الجمهوري أمس، إن اللجنة استمعت لتقارير مُفصّلة من عدة جهات، وبناءً على ذلك تَقَرّر النظر في إمكانية زيادة ساعات الحظر خلال الأسبوع المُقبل، ولم يستبعد الحظر الكامل، وأضاف: “لكن هناك مجالات لم تكتمل الاستعدادات فيها والمسألة مُتعلِّقة بأصحاب المهن الهامشية”، وأكّد صالح أنّ اللجنة سمحت للصيدليات بالعمل (24) ساعة، بجانب السماح لأصحاب المخابز والعُمّال العمل داخل المخابز ليلاً خلال ساعات الحظر، وأوضح أنّ اللجنة رفضت الاستثناءات كَافّة، التي قُدِّمت اليها لإخلالها بالهدف الأساسي الذي من أجله فُرض حظر التجوال وهو تقليل حركة المُواطنين واختلاطهم مع بعضهم البعض، وكشف عن مُقترحٍ قدمه والي الخرطوم بالتدرُّج في تقليل حركة المُواطنين والأسواق، وقال إنّ اللجنة وافقت على تصوُّراته التي قدّمها بالتجفيف التدريجي للأسواق خاصةً غير المُرتبطة بالمَعَايش اليَوميّة للمُواطنين، وأضاف: “ترك للولاية اتّخاذ القرارات اللازمة في هذا الاتّجاه”، وتابع بأنّ قَرار إعطاء حَق التغيُّب عن العمل للعاملين بالدولة من سن (55) سنة فما فوق والحوامل وأصحاب الأمراض المُزمنة ترك لمُديري الهيئات للتصرُّف حتى لا يتعطّل دولاب العمل، وقال صالح إنّ اللجنة في انتظار تَقارير وزارة الصحة حول تطوُّرات المرض بالسودان والدول المُجاورة للتقرير بشأن السُّودانيين العالقين في الخارج، وأكّد أنّ قرار إغلاق المعابر مُؤقّت وليس نهائياً، وأضاف: “من الوارد مُراجعة القرار مع تحسُّن الأوضاع واتّساع قُدرات مراكز العزل”.

الصيحة