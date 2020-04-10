(الصحة) تؤكد تسجيل إصابة حالة رقم (15) بفيروس “كورونا”

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 15 حالة حتى اليوم الخميس الموافق التاسع من أبريل دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التين سبق الإعلان عنهما.

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وأشارت التقارير بحسب (سونا)، إلى أن الحالة رقم 15 هو سوداني في الأربعينيات من العمر قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة و يتلقى حالياً الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

كما تشير التقارير الوبائية إلى أن إجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ 238 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)